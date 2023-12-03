Итог вторжения РФ в Украину определит глобальную безопасность на десятилетия, - Остин

Министр обороны США во время брифинга заявил, что Украина имеет огромное значение для Америки. Также, что исход войны определит будущее мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра обороны Ллойда Остина .

По словам Остина, российская армия ослабла не только благодаря украинским войскам, но и результатом работы руководства США.

"Прежде всего, это благодаря невероятно храбрым украинским войскам. Но достижения Украины также являются результатом двухпартийного руководства США - и коалиции примерно 50 стран, которую мы создали", - заявил Остин.

По словам министра обороны Остина, цель Украины - защитить свою независимость и суверенитет от российской агрессии. Эта война является справедливой и имеет поддержку международного сообщества.

"Кремль ведет несправедливую имперскую агрессивную войну, а Украина ведет оборонительную войну за национальное выживание. И вы можете почувствовать эту энергию на земле. И это дает Украине огромное стратегическое преимущество за правое дело", - заявил министр обороны США.

По его словам, Украина имеет огромное значение для Америки и всего мира. И это важно по четырем ключевым причинам.

Во-первых, война Путина представляет собой серьезную и прямую угрозу безопасности в Европе и за ее пределами.

Во-вторых, агрессия России является явным вызовом нашим союзникам по НАТО.

В-третьих, преднамеренная жестокость Кремля является атакой на наши общие ценности демократии и порядочности.

И, наконец, война Путина - это лобовое нападение на основанный на правилах международный порядок.

Также Остин добавил, что исход этой борьбы определит глобальную безопасность на десятилетия вперед. И у США нет возможности отсидеться.

"Соединенные Штаты стремятся к свободной и суверенной Украине, которая сможет защитить себя сегодня и сдерживать новую российскую агрессию в будущем. Это цель Байдена". - сообщил Остин.

Министр заявил, что США вместе с союзниками помогает Украине стать сильнее, чтобы она могла противостоять любой российской агрессии в будущем.

"И поэтому мы работаем вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине создать будущую силу, которая сможет отразить еще большую российскую злобу в ближайшие годы", - сказал Остин.

Помощь США Украине

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