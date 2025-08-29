Итоги августа: сколько нефтепереработки РФ остановили украинские удары

По данным Reuters, в августе повреждения российских нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских беспилотников и планового технического обслуживания достигли рекордно высокого уровня. Общие мощности первичной переработки нефти в РФ достигли 6,4 миллиона тонн, что на 65% больше предыдущих оценок. В то же время удары дронов вызвали простои на 3,1 миллиона тонн, или почти половину от общего воздействия.

Ключевые моменты ситуации

Украина нацелилась на крупные нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Сызрани, Волгограде, а также на порты и объекты юга России, что нанесло значительные потери в работе заводов.

Несмотря на удары, Россия повысила уровень переработки на работающих площадках, чтобы компенсировать потери и смягчить влияние атак на производство и экспорт.

Из-за увеличенного спроса на бензин в сезон пиковых перевозок в России и дефицита топлива на некоторых территориях, правительство ввело запрет на экспорт бензина и контролирует цены на внутреннем рынке.

Эксперты отмечают, что действия Украины значительно повлияли на российские нефтяные мощности, выведя из строя около 17% НПЗ, что эквивалентно 1,2 миллиона баррелей в день. В то же время повышение переработки на других заводах позволяет России частично компенсировать убытки и поддерживать стабильность внутреннего рынка топлива.