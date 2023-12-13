По итогам 10 месяцев. Экспорт Германии в соседние от России страны резко увеличился
Экспорт Германии в страны, граничащие с Россией, вырос почти на треть с января по октябрь текущего года. Больше всего товаров получил Казахстан.
Об этом заявило Федеральное статистическое управление Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что экспорт Германии в Россию снизился примерно на 40%. За исключением России, экспорт Германии в страны СНГ до 7,3 млрд евро.
"Немецкий экспорт в Россию рухнул с момента начала войны в Украине и санкций, введенных против РФ с марта 2022 года, и с тех пор остается на низком уровне", - говорится в заявлении.
Что именно отправляли из Германии в страны СНГ
Казахстан получил большую часть товаров, экспортируемых в страны СНГ, с ростом на 32% и в годовом исчислении до 2,8 млрд евро.
Поставки в страны СНГ в основном составили автомобили и автозапчасти, увеличившись на 65% и составив 2,1 млрд евро. Другими важными экспортными товарами были машины, рост которых составил 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и химическая продукция, рост которых увеличился на 20,9%.
В России, с другой стороны, наблюдалось снижение немецкого экспорта автомобилей и автозапчастей на 73,3%, а машиностроения - на 49,3%.
Россия обходит санкции
Недавно Россия подписала с Ираном декларацию о "противодействии" санкциям, которые против стран ввели США, ЕС и ряд других государств.
Также СМИ установили, что после начала полномасштабной российской агрессии через Беларусь в РФ ввозили люксовые автомобили, экспорт которых запрещен из-за санкций западных компаний.
Правоохранители Финляндии разоблачили схему по уклонению от санкций ЕС. Компании поставляли в Россию беспилотников на миллионы евро.
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