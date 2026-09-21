Основания для отсрочки теперь можно изменить через ЦНАП: что будет со старым статусом

Как изменить основание для отсрочки

Чтобы изменить основание для отсрочки, нужно обратиться в ЦНАП с документами, подтверждающими новый статус. При этом важно сообщить администратору, что вы уже имеете отсрочку и хотите изменить ее основание.

После этого система проверит информацию в реестре "Оберіг", в том числе состоите ли вы на военном учете. Далее заявление будет передано на рассмотрение комиссии районного или городского ТЦК и СП, где вы состоите на учете.

ЦНАП в таких ситуациях только принимает документы и передает их на рассмотрение. Решение об отсрочке по новому основанию должна принять комиссия ТЦК и СП.

Останется ли действительной отсрочка

В Минцифре отмечают, что пока идет рассмотрение нового основания, действующая отсрочка не будет отменена. Она утратит силу только после внесения новой информации в реестр "Оберіг".

Кроме того, если ТЦК откажет в отсрочке по новому основанию, действующий статус не прекратит действовать, а предварительная отсрочка будет действительна до истечения срока ее действия.

Когда обращаться в ЦНАП

Обратиться в ЦНАП для изменения основания отсрочки можно в любой день, пока остается действующим предыдущий статус. В то же время, если вам нужно продлить отсрочку без изменения условий ее предоставления, заявление можно подать не раньше чем за 30 дней до завершения его действия.

Отметим, что сменить через ЦНАП отсрочку на бронирование или наоборот нельзя. Для бронирования действует отдельная процедура.

Через ЦНАП невозможно просто отменить действующую отсрочку. Если человек хочет прекратить ее действие, нужно подать соответствующее заявление непосредственно в свой ТЦК и СП.