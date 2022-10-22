Подсанкционный российский олигарх требует права пользоваться яхтой во Франции, - СМИ

Через несколько недель после частичной победы, адвокат Кузьмичева Филипп Бланшеттье снова выступил в суде, чтобы доказать, что еще одна яхта олигарха была незаконно задержана французскими таможенными органами. Его адвокат сообщил судьям в апелляционном суде Руана на севере Франции, что санкции Европейского Союза в отношении российских общественных деятелей не запрещают личное использование замороженных активов, таких как дома и яхты. Это значит, что Кузьмичеву не запрещено проживать в своем парижском особняке или на вилле на юге Франции, и ничто не мешает ему переезжать из одного места в другое, сказала Бланшеттье.

"Он использует свои автомобили, чтобы ездить из одного дома в другой, хотя сейчас это стало немного сложнее из-за отсутствия топлива. Я не понимаю, почему он не может плыть вдоль побережья от Канн до Сен-Тропе, когда он находится в своем втором доме. Единственное, что ему не позволено делать, это покидать французскую территорию и, следовательно, французские территориальные воды", - сказал Бланшетье.

Несмотря на это решение, Кузьмичев вряд ли сможет перевезти свою яхту, поскольку власти могут расценить это как попытку обойти санкции. В марте Франция заблокировала суперяхту, связанную с генеральным директором нефтяного гиганта ПАО "Роснефть" Игорем Сечиным, на фоне подозрений, готовившихся к быстрому отплытию. В настоящее время против его владельца возбуждено уголовное дело.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Кузьмичев, один из основателей инвестиционной компании "Альфа-Групп", до вторжения России в Украину имел состояние в 5,4 миллиарда долларов.

Вводя санкции против Кузьмичева, ЕС заявил, что имеет хорошо налаженные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, утверждая, что он был связан со старшей дочерью российского президента из-за благотворительного проекта, созданного "Альфа-Банком".