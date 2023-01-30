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Подрядчики из РФ отказываются строить фортификационные сооружения в Луганской области

Фото: Подрядчики из РФ отказываются строить фортификационные сооружения на оккупированных территориях.
Автор: Дмитрий Браславский

Российские подрядчики, строящие фортификационные постройки, отказываются работать на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Российская компания "Стройком" отказалась отправлять работников на временно оккупированные регионы Луганской области из-за неспособности армии РФ обеспечить безопасность работников подрядчика. При этом не только на передовой, но и в тылу, ведь местные не принимают "гастролеров" из РФ", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что ранее в Луганской области в больницу временно оккупированного пгт Юбилейное доставили около 300 раненых наемников ЧВК "Вагнер".

"Однако большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", - добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что российские захватчики вывозят людей из прифронтовой оккупированной зоны в Луганской области вглубь захваченной территории.

В школах Старобельского района Луганской области учителя-коллаборанта взялись за проверку телефонов детей. Целью таких "проверок" является выявление проукраинской позиции.

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