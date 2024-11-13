Подрыв капитана Черноморского флота в Севастополе был спецоперацией СБУ, - источники

В результате подрыва автомобиля военному преступнику оторвало ноги, после чего он умер из-за потери крови.

Что известно о Транковском

Руководитель штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота отдавал приказы по запуску крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине.

Он причастен к обстрелу «Калибрами» Винницы в июле 2022-го в результате чего погибли 29 мирных жителей. В частности он неоднократно обстреливал Одессу и другие города, что приводило к гибели гражданских.

Между тем российские сайты пишут, что за Транковским около недели следили, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

"Символично, что российский военный преступник, на руках которого кровь десятков мирных украинцев, закончил свою бесславную жизнь на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Расплата за злодеяния - это лишь вопрос времени", - подчеркнул информированный источник в СБУ.