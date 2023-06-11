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Боятся НАТО? В Псковской области РФ хотят сформировать тероборону

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Псков, Воскресенье 11 июня 2023 09:16
Боятся НАТО? В Псковской области РФ хотят сформировать тероборону Фото: в Псковской области РФ хотят сформировать тероборону (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Псковской области заявили, что анализируют "события" в Белгородской области. Поэтому власти хотят набрать территориальную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Telegram.

"Сейчас нужно сделать все, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий. В этом используем опыт Белгородской области. Мы давно его внимательно изучаем", - сказал чиновник.

Губернатор заявил, что хочет сформировать тероборону. По его словам, бойцов наберут "в ближайшее время".

"Их главной задачей быть помощь силовым структурам в случае возможного чрезвычайных ситуаций. Речь идет о тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС, помощи в патрулировании важных объектов", - утверждает губернатор.

Следует отметить, что Псковская область расположена у границы с Эстонией и Латвией. Эти страны Балтии являются членами НАТО.

Что происходит в Белгородской области

Напомним, в конце мая российские повстанцы объявили о начале операции в Белгородской области. Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) объяснили, что хотят освободить регион от путинского режима.

Российские повстанцы проводили рейды на территории РФ и даже вызвали губернатора Белгородской области на переговоры, но он не пришел.

Украинская военная разведка заявила, что Украина готова рассмотреть обращение гражданских об эвакуации из Белгородской области.

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