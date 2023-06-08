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Подрыв Каховской ГЭС заставит россиян снизить количество минометных ударов, - эксперт

Фото: Херсонская область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Кава

Разлив воды в результате подрыва Каховской ГЭС может привести к уменьшению минометных атак, поскольку их эффективная дальность ограничена 6 километрами.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина.

По его словам, российская артиллерия никуда не ушла и продолжает работать по Херсону и пригороду. Кроме первой линии, остальные рубежи вода не зацепила.

В то же время эксперт обращает внимание на то, что россияне готовят оборонительные сооружения все ближе к Крыму. Вероятно, опасаясь возможного продвижения ВСУ на юг со стороны Запорожской области. И несмотря на минные поля и большое количество окопов, вряд ли это повлияет на способность наступать, уверен он.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. Позже в "Укргидроэнерго" сообщили, что ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС . Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.

Из-за подрыва ГЭС под воду пошел ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В частности, в Херсонской области уже затоплено 600 кв. км . Худшая ситуация складывалась на левом берегу Днепра, который пока находится под враждебной оккупацией. При этом россияне не помогают жителям в затопленных районах и не разрешают эвакуироваться.

Кроме того, в оккупированных Олешках из-за затопления погибли три человека, а в Васильевке Николаевской области известно об одной жертве .

Зачем Россия подорвала Каховскую ГЭС и смыла свою оборону, - читайте в материале РБК-Украина .

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