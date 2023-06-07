Подрыв Каховской ГЭС: появились новые спутниковые снимки

Новые спутниковые снимки показала компания Maxar Technologies. Изображения охватывают более 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом к юго-западу от Херсона.

скриншот theguardian.com

На опубликованных кадрах заметно, что взорванная дамба Каховской ГЭС почти полностью оказалась под водой.

скриншот theguardian.com

Фото спутника показывают масштабы подтоплений Херсонской области. На новых изображениях видно, что дома мирных жителей, парки, другая инфраструктура и здания уходят под воду.

скриншот theguardian.com

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, поставив под угрозу жизни жителей правого и левого берегов Херсонской области. В результате взрыва вода начала затапливать населенные пункты вдоль береговой линии.

Уже через несколько часов вода затопила несколько населенных пунктов, пострадал, в частности, и Херсон. Местные власти, полиция и спасатели начали эвакуацию населения.

По предварительным данным, существует угроза затопления 80 населенных пунктов. Сегодня утром глава Херсонской ОВ сообщил, что интенсивность подтоплений уменьшается, но вода поднимется еще на метр.

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