Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня

Ситуация с подтоплением

Как рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем утреннем обращении, к утру известно о следующем:

средний уровень подтопления в Херсонской области - 5,61 метра,

под водой 600 квадратных километров Херсонщины, из них 32% - правобережье и 68% - левый берег.

Оперативную информацию к утру собрал и штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС. Как сообщается:

в районе Никополя уровень составляет 13,05 м,

за сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр.

в настоящее время продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом,

"Укргидроэнерго" с "Укрэнерго" для дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы прорабатывают возможные сценарии с учетом последствий разрушения Каховской ГЭС,

разрабатывается проект возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища для восстановления уровня воды до проектной отметки до подрыва.

Свежую информацию опубликовали и в ГСЧС. По предварительным данным спасателей, всего подтоплено 20 населенных пунктов и 2629 домов на правом берегу г. Днепр.

К ликвидации последствий привлечено около 1850 человек и более 345 единиц техники.

Как ранее стало известно, "большая вода" досталась и до Николаевской области, в частности, Снегиревской общине, где уровень воды на сегодняшнее утро поднялся на 5,5 метров, в среднем вода ежечасно поднимается на 12 см.

В настоящее время подтоплены 11 населенных пунктов, включая саму Снегиревку.

По словам главы Снигиревской ГВА Ивана Кухты, вода добралась уже до 148 домов, хотя только вчера их количество достигало 6. Эвакуировано 289 человек.

Кроме того, в общине затоплены уже четыре моста, а в четырех населенных пунктах отсутствует электроснабжение, в Снегиревке отключены 4 артезианские скважины.

"Только за последние сутки мы остались без четырех мостов: подтоплена пешеходная переправа возле Галагановки, разрушен мост на Елизаветовку, также под водой находятся недавно возведенные Васильевский и Нововасиловский мосты, поэтому проезд по ним невозможен", - рассказал Кухта.

Ниже можно увидеть кадры, снятые с г. Снигиревка и вблизи мостового перехода возле с. Нововасиловка.

Между тем, в Николаеве на утро фиксируют общее поднятие уровня воды в акватории города на 97 см.

Фото: в Николаеве продолжает подниматься уровень воды (t.me/senkevichonline)

"Сейчас администрации районов обследуют территорию города. В отдельных самых низких местах укрепляют береговую линию вблизи жилых домов. Работники департамента ЖКХ обследуют подвалы многоэтажек. Сейчас работают на ул. Лазурной. Подвалы сухие, но в случае чего, будем откачивать воду мотопомпами", - сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По обновленной информации, уровень воды в акватории Николаева поднялся до 99 см.

Николаевский гидрометеорологический центр заявил, что уровень воды в городе превысил отметку исторического максимума.

"По состоянию на сегодняшний день уровень воды превысил отметку исторического максимума: в Николаеве выше на 6 сантиметров от исторического максимума (максимальный уровень воды наблюдался в ноябре 1981 года)", - говорится в сообщении.

Эвакуация

В Херсонской области идет эвакуация из зоны подтопления, она проводится в условиях обстрелов российских оккупантов.

"На 6 часов утра опасные территории покинули 1999 человек, больше всего эвакуировали из микрорайона "Корабел" (в Херсоне - ред.) - 1495 человек", - рассказал Прокудин.

Он отметил, что на левом берегу Херсона ситуация чрезвычайно тяжелая.

"Люди страдают не только от большой воды, но и от российского террора и нежелания оккупантов помочь людям", - отметил глава ОВА.

Между тем, спасатели информируют, что по состоянию на 08:00 8 июня из подтопленных территорий эвакуированы 1 995 человек, из которых 103 - дети.

В частности, спасены 334 человека (из них 15 детей). Оказана психологическая помощь 168 гражданам.

Какая ситуация с водой

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко утром сообщил, что два водоканала остановились в связи с критическим падением уровня воды в Каховском водохранилище.

"В одной из общин уже сейчас организуется подвоз и возможность получения воды для населения с расчетом на нужды жителей двух ТГ. По другим территориям идет подготовительная работа", - пишет Евтушенко.

Сейчас в район направляются грузовики с бутылированной водой и цистерны с технической. Местных жителей призывают экономно потреблять запасы воды, созданные ранее.

Опубликованы новые спутниковые снимки

Компания Maxar Technologies предоставила новые спутниковые снимки подорванной дамбы Каховской ГЭС. Первый был сделан 5 июня, а второй 7-го.

Фото: скриншот theguardian.com

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, как прогнозируют в Минсреде, вода после подрыва россиянами Каховской ГЭС еще будет прибывать. Спад уровня воды ожидается после 20 числа июня.

Между тем, аналитики отмечают, что в результате подрыва ГЭС существенно изменилась география и топография Херсонского прифронтового участка. Оккупанты радуются разрушению плотины в контексте усложнения продвижения ВСУ в затопленном регионе, при этом сами потеряли первую линию обороны.

Тем временем Белый дом возлагает ответственность за разрушения на Россию. Там отметили, что именно россияне несут ответственность за разрушения, вызванные этой войной.

Вместе с тем уже известно и о первых жертвах в результате этой катастрофы. На сегодняшний день это трое погибших людей во временно оккупированных Олешках на Херсонщине.

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