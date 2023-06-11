Подрыв Каховской ГЭС: количество пропавших без вести возросло

По данным МВД Украины, в Херсонской области подтопленными остаются 46 населенных пунктов, 32 из них – на подконтрольной Украине территории. Из них эвакуированы 2699 человек, без вести пропавшими числятся 29 человек.

В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт, из них эвакуированы 982 человека.

Ситуация в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

После подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС 6 июня вода затопила часть Херсонской области. Больше всего пострадали населенные пункты, которые находятся в прибрежной зоне Днепра.

Оккупанты игнорируют призывы жителей об эвакуации и запрещают покидать подтопленные населенные пункты. Например, сегодня армия РФ артиллерией атаковала Херсон, из-за обстрела двое волонтеров получили ранения.

В то же время, по сообщениям ОВА, в Херсонской области уровень воды начал снижаться. За ночь вода отступила еще на 31 см.