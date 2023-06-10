Подрыв Каховской ГЭС: Бельгия передаст пакет гуманитарной помощи

Заявлено, что Бельгия предоставит помощь Украине через правительственный механизм B-FAST, который используется для поддержки иностранных государств в кризисных ситуациях. B-FAST передаст в регион оборудование для укрытия (палатки, матрасы, спальные мешки, канистры, гигиенические наборы) общей стоимостью 350 тысяч евро.

Также Бельгия выделит медицинское оборудование на сумму 1,6 млн евро – лекарства, медицинские изделия, резервуары для хранения питьевой воды, а также обеспечит сухие пайки для эвакуированных. Кроме того, B-FAST закупит генераторы стоимостью 1,5 млн евро и направит их в районы, пострадавшие от наводнения.

Реакция мировой общественности на подрыв Каховской ГЭС

Россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Несмотря на масштаб катастрофы, мир очень сдержанно отреагировал на террористический акт РФ. К примеру, ООН опубликовала поздравления с днем русского языка, а ряд западных СМИ выразили сомнения в причастности России к подрыву ГЭС.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал международные организации за бездействие, в частности, его критика касалась Международного комитета Красного Креста и ООН.

Вскоре ряд стран заявили о выделении гуманитарной помощи для борьбы с последствиями подрыва ГЭС, среди которых Япония и Нидерланды.

Больше о последствиях техногенной катастрофы – читайте в материале РБК-Украина.