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Подрыв Каховской ГЭС: 27 человек считаются пропавшими без вести

Фото: в Херсонской области считают пропавшими без вести 27 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС считаются пропавшими без вести 27 человек. Также известно о 5 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Facebook.

По данным МВД, в Херсонской области подтоплены 47 населенных пунктов, из них 33 - на подконтрольной Украине территории, 14 - на временно оккупированной. В Херсонской области были эвакуированы 2620 человек, из них 160 детей.

Также из-за обстрелов оккупантов ранения получили 11 украинцев, четверо погибли.

В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Эвакуированы 936 человек, среди которых 167 детей. Один человек погиб.

В Днепропетровской области без воды остаются более 89 тысяч абонентов в 26 населенных пунктах. Организован подвоз питьевой и технической воды.

Какая ситуация в Херсоне

После циничного подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС вода затопила часть Херсонской области. Особенно тяжелая ситуация на левом берегу, который контролируют оккупанты.

Россияне игнорируются призывы жителей об эвакуации и обстреливают мирное население. Например, сегодня армия РФ артиллерией атаковала Херсон, из-за обстрела двое волонтеров получили ранения.

В то же время, по сообщениям ОВА, в Херсонской области уровень воды начал снижаться. За ночь вода отступила еще на 31 см.

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Министерство внутренних дел УкраиныХерсонская область