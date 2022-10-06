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Подрыв дамбы и минирование. Россияне продолжают тактику выжженной земли в Украине

Фото: россияне продолжают тактику выжженной земли в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики продолжают уничтожать инфраструктуру на временно оккупированных территориях. Так, во время отступления оккупанты взорвали дамбу для подтопления Райгородка в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"По-прежнему российские оккупанты используют тактику выжженной земли в Украине. Так, во время очередного хаотического отступления враг совершил подрыв дамбы, что повлекло за собой подтопление населенного пункта Райгородок", - сказано в сообщении.

Кроме того, российские захватчики в Кадиевке (Луганская область) массово уничтожают архивы и копии документов, особенно те, которые содержат историю оккупации.

В Сватово (Луганская область) оккупанты уже заминировали основные инфраструктурные объекты, здания и территории.

Напомним, сегодня ночью оккупанты атаковали Запорожье. Российские ракеты попали в многоэтажки. В городе есть масштабные разрушения, а под завалами находятся люди.

Утром россияне нанесли ракетный удар по одной из общин Шепетовского района Хмельницкой области.

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