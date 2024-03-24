Подсчитаны убытки энергосистеме без учета последней атаки
В Минэнерго назвали сумму убытков от военных действий россиян без учета последней атаки.
Об этом заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир марафона.
Светлана Гринчук заявила о сумме 11,5 млрд долларов без учета последней атаки.
"Мы активно сотрудничали с Всемирным банком, который проводил глобальное исследование убытков именно энергетики в результате атак. И за время войны, не учитывая последнюю атаку, это было 11,5 млрд долларов. Думаю, эта последняя атака также будет оцениваться крупными суммами, возможно миллиардами долларов , потому что был нанесен много ущерба", - отметила Гринчук.
По словам зама, российская атака 22 марта была одной из самых масштабных в войне.
"Вчерашняя (22 марта - прим.ред) атака была одной из самых масштабных с начала войны. Были атакованы и нанесены поражения многим объектам по всей территории Украины. Это и объекты генерации и объекты системы распределения, системы передачи электроэнергии. Около миллиона потребителей остались без электроэнергии", - заявила заместитель министра.
Самая сложная ситуация, по словам Гринчук - в Харьковской области. Там могут быть почасовые отключения для стабилизации электроэнергии.
"В Харькове и Харьковской области, где впечатления были очень большие и быстро восстановить электроэнергию невозможно. Сейчас происходит разбор завалов, оценка возможности ремонта, замены оборудования, ищем это оборудование по всей Украине и с партнерами сотрудничаем сейчас", - заявила замминистра.
Атаки россиян по энергосистеме Украины
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