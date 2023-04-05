Украина получит от США 2,5 млрд долларов безвозвратной помощи

Украина получит от Соединенных Штатов грант (безвозвратную помощь) на 2,5 млрд долларов из целевого фонда Всемирного банка. Это второй грант США из запланированных на 2023 год на общую сумму 9,9 млрд. долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

"Средства будут направлены на обеспечение работоспособности системы государственных органов, образования, здравоохранения и служб первого реагирования, а также на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, соглашение о гранте подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи.

Как отметил Марченко, средства, передаваемые через Всемирный банк, позволяют "правительству Украины на должном уровне выполнять основные государственные функции, а также решать неотложные социальные вопросы поддержки населения".

Напомним, в начале года ожидалось, что международная помощь Украине в 2023 году составит 38 млрд гривен, из которых США предоставит 9,9 млрд долларов в виде грантов, а ЕС предоставит 18 млрд евро в виде льготных кредитов.

По состоянию на март в НБУ ожидают, что сумма международной помощи вырастет до 42 млрд долларов и эта цифра выглядит вполне реалистичной.