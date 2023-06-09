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Предприятия "Нефтегаза" передали спецоборудование и воду пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

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Пятница 09 июня 2023 21:28
Предприятия "Нефтегаза" передали спецоборудование и воду пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС Фото: предприятия "Нефтегаза" передали помощь пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС (naftogaz.com)
Автор: Сергей Новиков

Предприятия группы "Нафтогаз" передают для помощи Херсонской области, пострадавшей в результате подрыва Каховской ГЭС, автомобили, спецоборудование, горючее, воду, а также посылают специалистов в помощь местным властям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Нефтегаза".

"В очередной раз россияне нарушили все возможные законы войны - наша страна переживает техногенную катастрофу, масштабы которой пока мы еще не можем до конца оценить, тысячи людей за сутки потеряли все, что имели. Мы не можем оставаться в стороне в такой ситуации. Часть помощи уже собрана". и отправилась в Херсонскую область, часть будет там в течение недели", - сообщил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Так, среди шести автомобилей, которые предприятия передают в Херсонскую область, есть вездеход-амфибия SHERP, с трейлером, два автомобиля-долгомера, вахтенный автомобиль и оперативный легковой автомобиль.

Кроме этого, на помощь выехала команда монтажников и сварщиков, которые будут устранять последствия катастрофы. Херсонщина также получит оборудование: трубы разного диаметра, трактор-погрузчик, водоснижающую установку и две шламовые помпы.

Группа также передаст 60 тонн дизельного горючего, 60 тонн бензина и 20 тонн фасованной воды.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" сообщили, что ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва ГЭС под воду пошел ряд населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В результате инцидента около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области оказались в критической зоне. В Херсонской области подтоплено 29 населенных пунктов, из них 10 - на временно оккупированной территории.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские кафиры после подрыва Каховской ГЭС пытаются еще больше усугубить ситуацию на юге, продолжая обстреливать населенные пункты, где проводится эвакуация .

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Нафтогаз Украины Херсон Каховская ГЭС
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