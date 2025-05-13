Подпольный наркобизнес на сотни миллионов. Полиция накрыла сеть в 15 областях

Украинские полицейские разоблачили сеть наркобизнеса, которая действовала в 15 областях. Ее прибыль составляла около 330 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Ивана Выговского в Facebook.
Он отметил, что наркосеть занималась изготовлением и продажей альфа-PVP, амфетамина и мефедрона на территории 15 областей.
По его словам, благодаря работе Департамента борьбы с наркопреступносью, полицейским, следователям, Офису генпрокурора такой товар не попадет в руки украинцев и за границу.
В частности, в рамках операции правоохранители остановили в Киеве работу так называемого наркоцеха, который оказался одной из крупнейших ячеек по изготовлению наркотиков за последнее время. Его замаскировали под химчистку и станцию полировки авто. Оттуда изъято 60 кг мефедрона и около 2 тонн прекурсоров.
Фото: полиция разоблачила наркосеть (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)
Полицейские задержали главного организатора и 65 сообщников межрегиональной преступной группировки. Наркосеть состояла из 17 нарколабораторий по изготовлению альфа-PVP, амфетамина и мефедрона на территории Украины. Также были ликвидированы 15 складов.
"Полиция изъяла: 118 кг мефедрона, 160 литров реакционных смесей мефедрона, 156 кг альфа-PVP, более 30 кг амфетамина, 12 тонн прекурсоров", - добавил Выговский.
Напомним, еще сегодня, 13 мая, утром стало известно, что полиция проводит более 200 обысков по всей Украине в рамках операции для ликвидации наркобизнеса.
Более детальных подробностей правоохранители тогда не раскрывали.
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