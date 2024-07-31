Подожгли авто военного: в Днепропетровской области задержали двух несовершеннолетних
В городе Каменское Днепропетровской области полицейские задержали двоих несовершеннолетних. Они подожгли автомобили военного и волонтера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Как установило следствие, на счету подозреваемых - поджог двух автомобилей, принадлежащих действующему военнослужащему и волонтеру.
Преступления произошли 26 июня и 4 июля в городе Каменское. В результате преступных действий подозреваемых огнем была повреждена передняя часть автомобилей - моторный отсек, капот и фары. Из мест преступлений изъяты вещественные доказательства, по которым проведен ряд судебных экспертиз.
Правоохранители также провели комплекс следственных и оперативных мероприятий и установили лиц, причастных к поджогам. Ими оказались 17-летние парень и девушка, жители Каменского. Накануне совершения преступлений они покупали в магазинах легковоспламеняющееся вещество, а ночью - жгли военные автомобили.
Фото: в Днепропетровской области задержаны двое несовершеннолетних, подожгли авто военного (npu.gov.ua)
Обоим несовершеннолетним вручено уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное повреждение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до десяти лет заключения.
В настоящее время продолжаются следственные мероприятия. Правоохранители устанавливают заказчиков преступления и проверяют версию совершения поджогов по заказу спецслужб России.
Поджоги автомобилей военных
Напомним, вчера Служба безопасности и Национальная полиция задержали незамужнюю пару, которая по заданию России поджигала военные и волонтерские автомобили в Киевской области.
Также недавно СБУ совместно с Национальной полицией задержали в Одессе шестерых молодых людей. Их обвиняют в поджоге авто Сил обороны по заказу ФСБ.
Во Львове сотрудники полиции задержали двух человек, которые за "скорые" и "легкие" деньги жгли авто военнослужащих.
В Ровно также был задержан мужчина, который занимался поджогом автомобилей украинских солдат.
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