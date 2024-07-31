Подожгли авто военного: в Днепропетровской области задержали двух несовершеннолетних

В городе Каменское Днепропетровской области полицейские задержали двоих несовершеннолетних. Они подожгли автомобили военного и волонтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как установило следствие, на счету подозреваемых - поджог двух автомобилей, принадлежащих действующему военнослужащему и волонтеру.

Преступления произошли 26 июня и 4 июля в городе Каменское. В результате преступных действий подозреваемых огнем была повреждена передняя часть автомобилей - моторный отсек, капот и фары. Из мест преступлений изъяты вещественные доказательства, по которым проведен ряд судебных экспертиз.

Правоохранители также провели комплекс следственных и оперативных мероприятий и установили лиц, причастных к поджогам. Ими оказались 17-летние парень и девушка, жители Каменского. Накануне совершения преступлений они покупали в магазинах легковоспламеняющееся вещество, а ночью - жгли военные автомобили.

Фото: в Днепропетровской области задержаны двое несовершеннолетних, подожгли авто военного (npu.gov.ua)

Обоим несовершеннолетним вручено уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное повреждение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до десяти лет заключения.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия. Правоохранители устанавливают заказчиков преступления и проверяют версию совершения поджогов по заказу спецслужб России.