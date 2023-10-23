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Подозревают в краже 88 млн гривен. Суд арестовал экс-заместителя главы Миграционной службы

Понедельник 23 октября 2023 17:13
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Подозревают в краже 88 млн гривен. Суд арестовал экс-заместителя главы Миграционной службы Фото: суд арестовал экс-заместителя главы Миграционной службы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Суд избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Государственной миграционной службы в виде содержания под стражей. Он является фигурантом дела о хищении 88 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.

По данным САП, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения двум подозреваемым в деле о хищении более 88 млн гривен во время реконструкции админздания Государственной миграционной службы. Речь о бывшем заместителе главы ГМС и предпринимателе.

"Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

После задержания фигурантов следственный судья решит вопрос о применении такой меры пресечения.

Что предшествовало

Напомним, 21 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему заместителю главы Государственной миграционной службы, экс-начальнику Управления ресурсно-хозяйственного обеспечения и капитального строительства ГМС, а также предпринимателю - гражданину РФ.

По информации правоохранителей, в 2015 году ГМС получила здание в центре столицы для обустройства центрального офиса. В рамках досудебного расследования установлено, что указанные лица долгое время разворовывали более 88 млн гривен, которые выделили на обустройство офиса.

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ГМС НАБУ САП коррупция
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