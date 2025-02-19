Подозревают экс-чиновников ВСУ: САП разоблачила коррупционную схему при разработке системы "Дзвін"

САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны, которая привела к потерям государственного бюджета более 246 млн гривен. Схема касается хищения средств при создании автоматизированной системы Центра оперативного руководства Вооруженными Силами Украины "Дзвін".

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах отметили, что подозрения сообщили бывшему заместителю начальника Генштаба ВСУ Радиону Тимошенко и экс-начальнику войск связи ВСУ Владимиру Рапко.

Разоблачение масштабной коррупционной схемы

По данным следствия, в 2016 году Министерство обороны заключило контракт на разработку этой системы с частным обществом, которое не имело опыта в создании военных систем управления и специализированного программного обеспечения.

За четыре года техническое задание на построение системы было изменено 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 млн гривен, в то же время функционал системы уменьшился в десятки раз. Только на безосновательную корректировку документации потратили более 115 млн гривен.

Разработанная система оказалась неспособной соответствовать требованиям технического задания: она не совместима с протоколами НАТО и не интегрируется с другими военными системами. В ходе следствия детективы и прокуроры столкнулись с попытками помешать расследованию, когда участники схемы начали скрывать ключевую документацию.

После начала расследования попытались ускорить работу и даже бесплатно модернизировали систему, чтобы она больше напоминала первоначальную концепцию, однако из-за серьезных ошибок в архитектуре система "Дзвін" не подлежит доработке.

Подозреваемые в хищении на оборонном проекте

Среди подозреваемых по делу:

бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант;

экс-начальник войск связи ВСУ, генерал-майор;

экс-начальник Управления развития автоматизации Генерального штаба ВСУ, полковник;

директор частного общества, главный исполнитель контракта.

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до того, как его вина будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.