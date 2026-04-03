Война в Украине

Подозреваемому в убийстве военного ТЦК во Львове избрали меру пресечения

17:51 03.04.2026 Пт
2 мин
Какое решение принял суд?
aimg Елена Чупровская
Фото: суд избрал меру пресечения убийце работника ТЦК во Львове (npu.gov.ua)

Суд избрал меру пресечения инспектору Львовской таможни Андрею Трушу, которого подозревают в убийстве военнослужащего ТЦК. Заседание состоялось во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Читайте также: Во Львове убили военного ТЦК, полиция задержала нападавшего

Что просила каждая из сторон

Позиции прокурора и защиты разошлись.

  • Прокурор просил 60 дней под стражей без права на залог.
  • Подозреваемый ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте.
  • Адвокат подозреваемого также выступала против ареста - предлагала домашний арест с ношением электронного браслета, ссылаясь на практику Верховного и Европейского судов.

Подозреваемый в суде заявил, что не скрывался и добровольно явился в полицию. По его словам, во время инцидента к нему применили силу и перцовый баллончик.

Суд избрал Андрею Трушу меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщало РБК-Украина, 2 апреля около 14:15 на улице Патона во Львове во время мероприятий по оповещению мужчина подошел к военнослужащему ТЦК и нанес ему ножевое ранение в шею. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в больнице.

Полиция за несколько часов установила личность подозреваемого. Им оказался 28-летний инспектор Львовской таможни Андрей Труш. Правоохранители задержали его еще в тот же день.

Напомним, на следующий день - 3 апреля - Офис Генерального прокурора сообщил ему подозрение в умышленном убийстве в связи с выполнением потерпевшим служебных обязанностей.

По этой статье предусмотрено от 10 до 15 лет заключения или пожизненный срок.

