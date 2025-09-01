Подозреваемого в убийстве Андрея Парубия задержали - Зеленский

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия", - рассказал Зеленский.
Он также поручил представить обществу имеющуюся информацию. Ведь все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены.
В то же время глава МВД Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области. К операции были привлечены десятки полицейских Львовщины и центрального аппарата Нацполиции, сотрудники Службы безопасности Украины
"Вероятный стрелок несколько минут назад задержан в Хмельницкой области. Много деталей сейчас не будет. Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега", - уточнил Клименко.
Он отметил, что полицейские и сотрудники СБУ вышли на прямой след стрелка уже через 24 часа после происшествия, а через 36 часов - задержали. Больше деталей позже будет от полиции.
В то же время в СБУ уточнили, что покушение на Парубия тщательно готовилось. Ведь исполнитель изучал график передвижений погибшего, прокладывал маршрут и подготовил план побега.
Напомним, в субботу, 30 августа, неизвестный застрелил во Львове бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. По данным правоохранителей, злоумышленник открыл огонь и выстрелил около 8 раз. Нардеп погиб на месте происшествия, до приезда скорой.
По предварительным данным, нападение было тщательно спланировано. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе вероятный российский след. Кто был нападавшим, пока неизвестно, но согласно кадрам, преступник был замаскирован под курьера службы доставки Glovo.
Сегодня во Львовском горсовете сообщили, что чин похорон Андрея Парубия состоится 2 сентября, в 12:00 в Соборе святого Юра.
Уже в 13:30 на площади Рынок во Львове пройдет общегородская церемония прощания, после чего политика похоронят на Лычаковском кладбище.
Больше о резонансном преступлении - читайте в материале РБК-Украина.