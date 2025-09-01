Подозреваемого в убийстве Андрея Парубия задержали - Зеленский

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия", - рассказал Зеленский.

Он также поручил представить обществу имеющуюся информацию. Ведь все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены.

Заявление полиции и СБУ

В то же время глава МВД Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области. К операции были привлечены десятки полицейских Львовщины и центрального аппарата Нацполиции, сотрудники Службы безопасности Украины

"Вероятный стрелок несколько минут назад задержан в Хмельницкой области. Много деталей сейчас не будет. Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега", - уточнил Клименко.

Он отметил, что полицейские и сотрудники СБУ вышли на прямой след стрелка уже через 24 часа после происшествия, а через 36 часов - задержали. Больше деталей позже будет от полиции.

