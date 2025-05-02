Подозреваемой в покушении на Стерненко избрали меру пресечения

Суд в Киеве избрал меру пресечения женщине, которую подозревают в нападении на волонтера Сергея Стерненко. Задержанную поместили под стражу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента.
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 29 июня. Ее избрали в рамках подозрения о покушении на убийство. Также задержанной выдвинули подозрение в государственной измене.
Суд обязал обеспечить фигурантке медицинскую помощь по проведению гемодиализа трижды в неделю. Подозреваемая не работает и имеет инвалидность 1 группы.
Прокурор просил у суда назначить меру пресечения в виде содержания под стражей без залога, а адвокат настаивал на домашнем аресте.
Во время заседания адвокат подозреваемой заявил, что женщина признает свою вину, а также те, что работала на ФСБ. Она будет работать со следствием.
Адвокат подозреваемой рассказал, что женщина доверяла куратору российской спецслужбы, с которым она сотрудничала. По его словам, она не знала Сергея Стерненко и ее якобы убедили, что он работает на ФСБ и причастен к ударам по Киеву.
Сторона защиты также сообщила, что подозреваемая проходила курсы стрельбы, готовилась к покушению. Сколько выстрелов сделала, она не помнит.
В зале суда подозреваемая отметила, что не состоит на учете из-за психических заболеваний. Она также рассказала, что у нее больные почки. По ее словам, ей пообещали пересадку почек.
Фото: суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемой в нападении на Стерненко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Накануне, 1 мая, волонтер Сергей Стерненко сообщил, что на него совершили покушение. Нападающую задержали, а волонтера прооперировали.
Как рассказал Стерненко, пуля прошла навылет, угрозы его жизни нет.
Нападающей объявили подозрение сразу по двум статьям УКУ - государственная измена и покушение на убийство.
Позже СБУ уточнила, что задержанная - 45-летняя уроженка Одесской области, которая проживала в Киеве. Российские спецслужбы завербовали ее в конце 2024 года. По приказу куратора она переехала в Киев и поселилась в ЖК, где живет Стерненко.
Женщина следила за волонтером с середины апреля. Во время нападения она сделала несколько выстрелов, одна из пуль попала в бедро.
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