Подозреваемый имел "определенные обстоятельства" для убийства Парубия, - полиция

"Он из Львова. Местный житель, который проживал здесь во Львове. И имел определенные обстоятельства, при которых совершил это убийство", - заявил Небытов.

В то же время начальник криминальной полиции заявил, что не хочет давать детали - "почему, какой мотив был"

"Для нас это важно. Потому что и СБУ говорит, и Нацполиция, которая расследует это дело, и конечно Офис генерального прокурора говорит о том, что нам надо отработать очень много деталей, которые для нас очень важны", - добавил Небытов.