RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Подозреваемый имел "определенные обстоятельства" для убийства Парубия, - полиция

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия имел мотив, который полиция отказывается назвать.

Об этом сказал заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Андрей Небытов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Он из Львова. Местный житель, который проживал здесь во Львове. И имел определенные обстоятельства, при которых совершил это убийство", - заявил Небытов.

В то же время начальник криминальной полиции заявил, что не хочет давать детали - "почему, какой мотив был"

"Для нас это важно. Потому что и СБУ говорит, и Нацполиция, которая расследует это дело, и конечно Офис генерального прокурора говорит о том, что нам надо отработать очень много деталей, которые для нас очень важны", - добавил Небытов.

 

Убийство Парубия

Напомним, 30 августа во Львове осуществили восемь выстрелов в Парубия, в результате чего политик погиб на месте. Нападавший был переодет в курьера.

В Хмельницкой области 31 августа был задержан 52-летний львовянин, которого подозревают в убийстве.

В прокуратуре заявили, что "подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".

Действия подозреваемого квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ПарубийНациональная полицияВерховная рада