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Подозреваемой во взяточничестве судьи из Одессы сообщили о подозрении

Фото: судьи из Одессы сообщили о подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 марта, судьи одного из районных судов Одессы НАБУ и САП сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

По данным следствия, служитель Фемиды просила предоставить ей 5 тысяч долларов США за принятие положительного решения по гражданскому делу в его пользу.

В случае доказательства вины подозреваемой грозит лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, вчера в Одессе СБУ совместно с НАБУ разоблачили на коррупции судью.

Также ранее мы писали, что в Одесской области на взятке разоблачили заместителя командира воинской части. Подполковник требовал 120 тысяч гривен за перевод военного в другую часть.

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ОдессаНАБУСАПСуд