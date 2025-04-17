Подозрение для заместителя Кличко: стали известны детали дела

Как отмечают правоохранители, чиновник помогал военнообязанным выехать из Украины в страны Европы под видом водителей бензовозов от коммерческого предприятия. Они якобы должны были доставить дизельное топливо для ВСУ и гуманитарных нужд Киева.

Как установило следствие, по указанию Прокопива, только с мая по июнь 2022 года в информационную систему "Шлях" были внесены сведения о 31 мужчине призывного возраста, которые не имея на то законных оснований, выехали из Украины.

Правоохранители узнали, что одесская фирма, от имени которой предоставлялись письма для согласования выезда за границу, не имела транспортных средств и лицензии на осуществление хозяйственной деятельности, а у ее "сотрудников" отсутствовали водительские удостоверения соответствующей категории, или они вообще не были трудоустроены.

Внесение информации в систему "Шлях" происходило на основании сомнительных писем указанного предприятия, которые в установленном порядке не регистрировались в КГГА. Также не было соответствующего решения Киевской городской военной администрации о предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины.

Фото: Владимиру Прокопиву вручили подозрение (t.me/UA_National_Police)

Что грозит чиновнику

Следователи полиции Киева объявили 41-летнему чиновнику подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 332 - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения;

ч. 3 ст. 362 - несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

Сейчас решается вопрос об избрании Прокопову меры пресечения.

Согласно санкции статьи ему грозит лишение свободы до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников преступной схемы.

Напомним, сегодня, 17 апреля, источники РБК-Украина сообщили, что заместителю главы КГГА Владимиру Прокопову вручили подозрение.