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Подозрение Стефанишиной: НАБУ раскрыло подробности дела экспосла в США

11:56 06.08.2026 Чт
2 мин
У чиновницы нашли кучу активов, оформленных на близких людей и подчиненных
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)

Бывшая вице-премьер по евроинтеграции и экспосол в США Ольга Стефанишина получила подозрение в незаконном обогащении на более 13,9 млн гривен и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

По данным следствия, в собственности и пользовании чиновницы находились активы, которые она оформила на близких и подчиненных. Никаких сведений об этом имуществе в ее декларациях не было.

Среди выявленных активов:

  • две квартиры в ЖК "Файна Таун" стоимостью почти 11 млн гривен (зарегистрированы на подругу);
  • квартира в столичном ЖК бизнес-класса "Львовская площадь" (оформлена на мать);
  • паркоместо и несколько нежилых помещений в том же ЖК "Львовская площадь" (зарегистрированы на отца);
  • автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 d (зарегистрирован на подчиненного).

Также правоохранители выяснили, что экспосол вела переговоры о покупке дома под Киевом стоимостью ориентировочно 550 тысяч долларов США.

Согласно плану, 250 тысяч долларов она должна была оплатить наличными, а остальную сумму - передачей двух квартир в ЖК "Файна Таун". От этого соглашения должностное лицо отказалось только после назначения на дипломатическую должность за границей.

Отмечается, что официальные доходы подозреваемой не соответствовали ее расходам. С начала 2024 года по середину 2025 года она официально заработала примерно 3,7 млн гривен, тогда как только с ее банковских счетов было израсходовано около 4,2 млн гривен.

Квалификация: ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (преднамеренное внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений в особо крупном размере).

В настоящее время Стефанишиной избрали меру пресечения - залог в размере 6 млн гривен.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП 5 августа.

Отметим, чиновница сразу выступила с официальным комментарием по этому поводу. Она заявила, что предоставила журналистам все документы по квартире, к которой возникали вопросы и подчеркнула, что ей "не было и нечего скрывать".

Сегодня суд избрал меру пресечения Ольге Стефанишиной в размере 6 млн гривен залога.

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