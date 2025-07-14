Подозрение Шабунину. У Порошенко обвинили антикоррупционеров в разрушении госслужбы

Народный депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко поддержал объявление подозрения главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Он также обвинил антикоррупционеров в разрушении государственной службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Из-за таких "антикоррупционеров" у нас разрушена государственная служба, введены эти вечные нормы с ПЭП, заниматься бизнесом стало синонимом воровства, а работать на государство и выигрывать тендеры - это вообще сразу криминал", - написал Гончаренко.
Нардеп также поделился воспоминаниями о том, как парламент подвергался влиянию таких активистов как Шабунин, переоценивая их роль.
"В этом есть и моя вина. В Раде все бегали вокруг этих антикоррупционеров, слушали, почему-то считали, что у них какая-то прямая линия с Обамой, Трампом, Байденом, голосовали любую ерунду, которую они предлагали", - признался он.
Экс-нардеп и соратница Петра Порошенко Татьяна Черновол также поддержала подозрение, обвинив Шабунина в ослаблении обороноспособности страны из-за блокирования средств для армии.
Виталий Шабунин родился 26 ноября 1984 года в Ровно. В 2012 году он создал Центр противодействия коррупции (ЦПК) и возглавил его - это грантовая общественная организация, которая контролирует госзакупки и борется с коррупцией в этой сфере, лоббирует антикоррупционные законы.
С июня 2015 года возглавил Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро.
Ранее РБК-Украина писало, что Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск ГНСУ о взыскании долга с Шабунина. Речь идет об уплате 126,4 тысячи гривен.
Напомним, 11 июля ГБР провело обыски у Виталия Шабунина. Следователи также объявили подозрение главе Центра противодействия коррупции.
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