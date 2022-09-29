ua ru
Чт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Поднялся столб дыма. В Мариуполе - серия взрывов

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 29 сентября 2022 13:43
Поднялся столб дыма. В Мариуполе - серия взрывов Фото: серия взрывов в Мариуполе произошла 29 сентября (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 29 сентября, в Мариуполе произошла серия взрывов в разных частях города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Бавовна? Из города сообщают о серии слышимых взрывов из разных частей. Левобережный, Приморский и Кальмиусский районы. На разминирование не тянет", - рассказал он.

Поднялся столб дыма. В Мариуполе - серия взрывов

По его словам, одновременно в районе завода "Азовмаш" в небо после громких взрывов поднялся столб дыма.

Как сообщалось, в понедельник, 26 сентября, в оккупированном Мариуполе раздавались взрывы и стрельба.

Напомним, в Мариупольском районе прогремели взрывы 24 сентября. При этом через несколько часов после них в самом городе сработала система противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана