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Піднявся стовп диму. У Маріуполі - серія вибухів

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Маріуполь, Четвер 29 вересня 2022 13:43
Піднявся стовп диму. У Маріуполі - серія вибухів Фото: серія вибухів у Маріуполі сталася 29 вересня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 29 вересня, у Маріуполі відбулася серія вибухів у різних частинах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Бавовна? З міста повідомляють про серію чутних вибухів з різних частин. Лівобережний, Приморській та Кальміуський райони. На розмінування не тягне", - розповів він.

Піднявся стовп диму. У Маріуполі - серія вибухів

За його словами, одночасно в районі заводу "Азовмаш" в небо після гучних вибухів здійнявся стовп диму.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 вересня, в окупованому Маріуполі лунали вибухи та стрілянина.

Нагадаємо, в Маріупольському районі пролунали вибухи 24 вересня. При цьому за кілька годин після них у самому місті спрацювала система протиповітряної оборони.

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