В Подмосковье снова пожар, в небе столб дыма со стороны промзоны

"Мощный пожар в подмосковном Раменском. Огромный столб черного дыма поднимается со стороны промзоны Полигон на Донинском шоссе. Причина возгорания уточняется", - пишет издание.

Пожар распространился на 1800 квадратов. Согласно предварительным данным, якобы горит склад с удобрениями.

Пожары в России

В последнее время в Российской Федерации все чаще случаются пожары или взрывы. Иногда они возникают на электрических подстанциях, иногда же на складах или заводах, или же в самой Москве после "атаки" беспилотников.

Агентство писало о том, как и почему война приходит на территорию агрессора в материале "Естественный процесс. Как война возвращается на территорию РФ и к чему это приведет"