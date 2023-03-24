В России снова вспыхнул пожар на предприятии (видео)
В России сегодня с утра вспыхнул пожар на предприятии. В Свердловской области горит научно-производственный комплекс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Информация о возгорании в городе Арамиль поступила утром. МЧС России отмечает, что до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек.
"Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью. На месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники", - говорится в сообщении.
В то же время в сети отмечают, что пожар охватил один из цехов на заводе пластмасс.
Фото: в городе российском городе Арамиль загорелся завод (скриншот google.com/maps)
Напомним, 23 марта на территории Ярославского моторного завода в России загорелся пожар.
Также 18 марта в городе Долгопрудном Московской области возник масштабный пожар на химическом заводе.
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