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В России снова вспыхнул пожар на предприятии (видео)

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Арамиль, Пятница 24 марта 2023 08:51
В России снова вспыхнул пожар на предприятии (видео) Фото: в России снова пылает завод (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России сегодня с утра вспыхнул пожар на предприятии. В Свердловской области горит научно-производственный комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Информация о возгорании в городе Арамиль поступила утром. МЧС России отмечает, что до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек.

"Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью. На месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники", - говорится в сообщении.

В то же время в сети отмечают, что пожар охватил один из цехов на заводе пластмасс.

В России снова вспыхнул пожар на предприятии (видео)

Фото: в городе российском городе Арамиль загорелся завод (скриншот google.com/maps)

Напомним, 23 марта на территории Ярославского моторного завода в России загорелся пожар.

Также 18 марта в городе Долгопрудном Московской области возник масштабный пожар на химическом заводе.

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