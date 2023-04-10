В Подмосковье произошел масштабный пожар на складе с запчастями

В поселке Нахабино Московской области раздался громкий взрыв на складе с запчастями. После этого вспыхнул масштабный пожар.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Mash.
Отмечается, что предварительно известно о якобы взрыве кислородного баллона. После этого на складе вспыхнул пожар, площадь которого составила 1000 квадратных метров.
Пока о пострадавших не сообщается.
Согласно обновленным данным, пожар удалось локализовать на площади в 1800 квадратных метров. Пожар тушат 44 человека и 13 единиц техники.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно жители города Воронеж слышали громкий звук, похожий на взрыв, недалеко от авиационного завода. Позже стало известно о масштабном пожаре возле реки Дон.
Также масштабный пожар недавно произошел и под Симферополем. Звуки взрывов раздавались из "птицефабрики".
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