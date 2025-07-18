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В Подмосковье прогремели взрывы: россияне жалуются на атаку неизвестных дронов

Фото: в московском аэропорту "Внуково" отменены рейсы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 18 июля в Подмосковье и Орловской области РФ прогремели звуки взрывов. Россияне жалуются на атаку неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным канала SHOT, взрывы было слышно в Истринском муниципальном округе и в районе города Звенигород (Московская область). Очевидцы рассказали, что слышали жужжание мотора в небе и громкие взрывы. Информации о каких-либо последствиях нет.

Тем времени мэр Москвы Сергей Собянин этой ночью отчитался, что силы ПВО сбили якобы 2 беспилотника, летевших на столицу РФ. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

 

В настоящее время известно, что в московском аэропорту "Внуково" введен план "Ковер". В частности:

  • на вылет задерживаются 8 рейсов (в Самарканд, Ереван, Баку, Астану, Уфу, Анталью, Бодрум и Даламан);
  • на прилет - 20 рейсов;
  • еще один отменен.

Также недавно SHOT писал, что серия взрывов прогремела и в Орловской области. По словам местных жителей, в пригороде Орла было слышно не менее 4 взрывов. Кроме того, немодалеку от ПГТ Знаменка (в 2 км от Орла) люди видели вспышку.

Предварительно, как утверждается, работала ПВО. При этом официальных комментариев нет.

Звуки взрывов в России

Напомним, что в ночь на 17 июля в Московской области тоже были слышны звуки взрывов. Тогда в регионе тоже фиксировали неизвестные дроны, которые летели на Москву. На фоне атаки россияне утверждали, что в селе Алабушево якобы возникли перебои со светом.

Также мы писали, что в ночь на 17 июля неизвестные дроны атаковали химзавод "Щекиназот" в Тульской области. Известно, что данное предприятие производит вещества, которые используют в производстве ракет и дронов.

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