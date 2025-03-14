Подмосковье, Калуга и не только: в РФ ограничили работу нескольких аэропортов

В нескольких регионах РФ этой ночью и под утро приостановили работу аэропортов, введя запрет на прием и отправку рейсов. Речь идет об аэропортах в Подмосковье, в Калужской области и в Краснодарском крае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Astra.
Российская пресса заявила о распоряжении Росавиации о введении плана "Ковер" для международного аэропорта федерального значения Внуково, который считается одним из четырех основных аэропортов Москвы.
Кроме того, утром стало известно, что была ограничена работа и аэропорта в Калуге.
Отметим, что план "Ковер" в Росиси объявляют в случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано нарушение воздушного пространства. Фактически, это означает режим закрытого неба.
Перед этим ночью была приостановлена работа также в воздушной гавани в Сочи в Краснодарском крае, где была воздушная атака. Напомним, во время якобы ударов с применением БПЛА в городе Туапсе этой ночью произошел сильный пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.
Также напомним, в прошлый раз из-за атаки дронов вводили план "Ковёр" в аэропорту Калуги в ночь с 12 на 13 марта.
Как сообщалось ранее, тогда дальнобойные дроны ГУР Минобороны атаковали производство беспилотников в Калужской области, которое было замаскировано на территории другого завода.
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