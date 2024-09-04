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На фракции СН обсуждали новое "Министерство возвращения украинцев", ищут главу

Украина, Среда 04 сентября 2024 21:00
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На фракции СН обсуждали новое "Министерство возвращения украинцев", ищут главу Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине создадут Министерство возвращения украинцев. На заседании фракции "Слуги народа" в среду, 4 сентября, обсудили кандидатов на пост министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.

По его словам, на заседании фракции обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев.

"Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить", - сообщил Арахамия.

Что предшествовало

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина запустит институт, который должен обеспечить единство украинцев за рубежом и противодействие российской пропаганде.

Глава государства отметил, что украинцы есть во всех частях света и в большинстве государств. Поэтому необходимо модернизировать государственные институты, чтобы они отвечали задачам единения всех украинцев вокруг Украины.

"В то же время и вместе с привычной работой через систему МИД Украины, об этом говорили с премьер-министром (Денисом Шмыгалем - ред.), готовим запуск нового института, который обеспечит достаточную силу глобального украинского единства", - рассказал он.

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