Не подлежат обмену: какие вещи не примут обратно в магазине даже в новом виде

По данным ведомства, соответствующие правила установлены законодательством и утверждены постановлением Кабинета Министров Украины. Они направлены на защиту потребителей от рисков для здоровья и безопасности.

Какие товары не подлежат возврату

К перечню относятся:

продукты питания, лекарственные препараты и средства, предметы сангигиены;

парфюмерно-косметические изделия, корсетные товары;

детские игрушки мягкие и резиновые надувные, товары для младенцев (пеленки, соски, бутылочки и т.д.);

зубные щетки, инструменты для маникюра и педикюра, расчески, щетки массажные;

нательное и постельное белье, чулочно-носочные изделия, перчатки;

тюлевые и кружевные полотна, ковровые изделия метражные;

ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней;

аудио-, видеокассеты, диски, печатные издания;

товары в аэрозольной упаковке;

строительные и отделочные материалы, нарезанные под индивидуальный размер;

парики, музыкальные аксессуары (сурдины, скрипичные подбородки);

фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага и другие подобные товары.

Рекомендации для покупателей и бизнеса

В Госпродпотребслужбе советуют покупателям перед приобретением уточнять в магазине, подлежит ли конкретный товар возврату или обмену.

Бизнесу же рекомендуют размещать в торговых залах печатный перечень товаров, которые нельзя возвращать. Это поможет избежать конфликтов и повысит доверие клиентов.