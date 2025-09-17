ua en ru
Не подлежат обмену: какие вещи не примут обратно в магазине даже в новом виде

Среда 17 сентября 2025 18:08
Не подлежат обмену: какие вещи не примут обратно в магазине даже в новом виде Фото: Какие товары нельзя возвращать в магазин (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине потребитель имеет право в течение 14 дней обменять товар, если он не был в использовании, сохранен его товарный вид и есть расчетный документ. В то же время существует перечень категорий, которые не подлежат возврату или обмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

По данным ведомства, соответствующие правила установлены законодательством и утверждены постановлением Кабинета Министров Украины. Они направлены на защиту потребителей от рисков для здоровья и безопасности.

Какие товары не подлежат возврату

К перечню относятся:

  • продукты питания, лекарственные препараты и средства, предметы сангигиены;
  • парфюмерно-косметические изделия, корсетные товары;
  • детские игрушки мягкие и резиновые надувные, товары для младенцев (пеленки, соски, бутылочки и т.д.);
  • зубные щетки, инструменты для маникюра и педикюра, расчески, щетки массажные;
  • нательное и постельное белье, чулочно-носочные изделия, перчатки;
  • тюлевые и кружевные полотна, ковровые изделия метражные;
  • ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней;
  • аудио-, видеокассеты, диски, печатные издания;
  • товары в аэрозольной упаковке;
  • строительные и отделочные материалы, нарезанные под индивидуальный размер;
  • парики, музыкальные аксессуары (сурдины, скрипичные подбородки);
  • фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага и другие подобные товары.

Рекомендации для покупателей и бизнеса

В Госпродпотребслужбе советуют покупателям перед приобретением уточнять в магазине, подлежит ли конкретный товар возврату или обмену.

Бизнесу же рекомендуют размещать в торговых залах печатный перечень товаров, которые нельзя возвращать. Это поможет избежать конфликтов и повысит доверие клиентов.

Ранее РБК-Украина писало, что товар, купленный в кредит или с рассрочкой, можно вернуть или обменять в течение 14 дней, если сохранен его вид и есть чек. Для этого покупатель сначала должен отказаться от договора с кредитодателем, а затем обратиться к продавцу. Если же магазин отказывается принять товар, потребитель может обратиться в Госпродпотребслужбу.

Также мы рассказывали, что покупатель имеет право вернуть товар даже без чека, ведь это позволяет закон "О защите прав потребителей". Для подтверждения покупки можно использовать другие доказательства - банковскую транзакцию, гарантийный талон, штрих-код, записи с камер или свидетельства очевидцев. В случае отказа магазина потребитель может обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд.

