Подчиненные командира ВСУ полтора года строили ему дом вместо службы, - ГБР

"К проведению строительных работ вместо несения службы чиновник привлек трех подчиненных военных, среди которых были двое водителей и электрик. Они осуществляли ремонтные работы в доме руководителя во Львовской области", - сообщили следователи.

Как уже отмечалось, по документам указанные военные якобы несли службу на месте дислокации в Ровно, за что получали ежемесячное государственное обеспечение.

Следствие выяснило, что строительство продолжается с марта 2024 года и что за этот период из бюджета воинской части противоправно выплатили более 1,3 млн гривен.

Во время проведения обысков по месту строительства обнаружили двух военных, которые возводили дом для командира, а также грамоты, выписанные им "за добросовестную службу".

Фото: следователи ГБР задержали командира в Ровно (dbr.gov.ua)

"Сейчас они (военные - Ред.) уже вернулись к выполнению своих служебных обязанностей. Еще один из "строителей" с июля несет службу в Сумской области", - отметили в бюро.

Командира задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти и служебных полномочий, причинившие тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц) УКУ.



Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1,3 млн гривен. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.