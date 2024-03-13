Не подходящий шаг. В Госдепе США отреагировали на предложение давать Украине помощь в кредит

"Мы не считаем, что нагружать Украину миллиардами долларов внешнего долга, когда она пытается возродить свою экономику - что в конечном итоге является лучшим способом для нее - встать на собственные ноги и защитить себя без помощи других стран - это подходящий шаг в настоящее время", - заявил он.

Помощь США Украине

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, для продолжения поставок оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того чтобы он вступил в силу, документ должен одобрить Палата представителей и подписать президент.

США готовят военную помощь Украине на 400 млн долларов.

По словам советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, помощи украинским войскам хватит на несколько недель.

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