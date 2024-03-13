ua en ru
Ср, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не подходящий шаг. В Госдепе США отреагировали на предложение давать Украине помощь в кредит

Среда 13 марта 2024 10:38
UA EN RU
Не подходящий шаг. В Госдепе США отреагировали на предложение давать Украине помощь в кредит Фото: ппредставитель Госдепа США Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Государственный департамент США не считает подходящим шагом предложение Конгресса давать Украине военную помощь в кредит.

Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы не считаем, что нагружать Украину миллиардами долларов внешнего долга, когда она пытается возродить свою экономику - что в конечном итоге является лучшим способом для нее - встать на собственные ноги и защитить себя без помощи других стран - это подходящий шаг в настоящее время", - заявил он.

Помощь США Украине

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, для продолжения поставок оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того чтобы он вступил в силу, документ должен одобрить Палата представителей и подписать президент.

США готовят военную помощь Украине на 400 млн долларов.

По словам советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, помощи украинским войскам хватит на несколько недель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Война в Украине Соединенные Штаты Америки Помощь Украине
NEWS
Удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах: из-под завалов достали 10 человек, есть погибшие
Удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах: из-под завалов достали 10 человек, есть погибшие
DAILY
"Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина