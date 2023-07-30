Подготовка к зиме и бюджетные вопросы. Зеленский собрал Конгресс местных и региональных властей

"Очень важно заседание именно сейчас, когда есть время подготовиться к зимнему сезону как на государственном уровне, так и на уровне областей и общин. Должны осознавать, что российские террористы попытаются продолжить атаки против украинской энергетики, против нормальной жизни людей. Но наша несокрушимость должна победить", - заявил глава государства.

Что касается местных бюджетов, то они, по его словам, должны тратиться с государственной позиции.

"Все видят, каковы потребности на передовой. Все видят, на чем акцентируют внимание волонтеры. Следовательно, все бюджеты - и государственный, и местный - должны соответствовать приоритету номер один, а именно обороне", - подчеркнул Зеленский.

Скандалы с местными бюджетами

Напомним, недавно в обществе активно начали обсуждать не целесообразное расходование средств из местных бюджетов. Украинцы выражали свое недовольство тем, что местные власти тратят средства на ремонт дорог, а не на поддержку армии.

На ситуацию отреагировал президент Зеленский и призвал местное самоуправление привлекать на такие нужды не бюджетное финансирование. Отложить все расходы, которые не ко времени, призывал местное самоуправление и премьер Денис Шмыгаль.

Подготовка к зиме

Этой зимой россияне могут снова прибегнуть к ударам по объектам энергетики, чтобы оставить украинцев без света во время отопительного сезона.

В то же время, в Министерстве энергетики уверяют, что, несмотря на предварительные обстрелы, Украина во время предстоящего отопительного сезона сможет удовлетворить свои потребности в выработке электроэнергии.

Однако в "Укрэнерго" все же советуют украинцам не спешить избавляться от генераторов, которые были куплены во время прошлого отопительного сезона.

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