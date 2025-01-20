В Киеве предотвратили покушение на первого заместителя главы Минздрава: детали дела
В Киеве разоблачили мужчину и женщину, которые готовили покушение на первого заместителя главы Министерства здравоохранения (Минздрава). Обоих задержали при попытке приобрести оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.
Как сообщают источники РБК-Украина, покушение готовилось на первого заместителя главы Минздрава Сергея Дуброва.
Подробности дела
Задержанными оказались двое жителей Киевской области:
- 36-летний мужчина;
- 29-летняя женщина.
В течение нескольких месяцев оба следили за распорядком дня и передвижением Дуброва. В частности снимали квартиру в том же жилом комплексе, регулярно меняли транспортные средства, чтобы оставаться незамеченными, а также посещали тир, чтобы тренировать свою исправность стрельбы из оружия.
Фото: В Киеве предотвратили покушение на первого заместителя главы Минздрава (t.me/UA_National_Police)
Злоумышленники были задержаны, когда они пытались купить пистолет, которым и планировали совершить покушение.
Что грозит
Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14 ч. 2 п. 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - приготовление к умышленному убийству. Им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Между тем следователи ходатайствуют об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Национальная полиция и Служба безопасности Украины (СБУ) недавно разоблачила банду, которая готовила покушение на семью волонтеров в Черкасской области.
В частности, в начале сентября правоохранители ликвидировали агентурную сеть элитного подразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая готовила покушение на журналиста Дмитрия Гордона.
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