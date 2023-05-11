Подготовка украинских военных Канадой и Латвией: Резников рассказал о новом проекте

Канадские и латышские инструкторы на следующей неделе начнут готовить в Латвии младших офицеров ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter .

"Мои канадские и латвийские коллеги Анита Ананд и Инара Мурниеце запустили новый амбициозный проект по обучению храбрых украинских младших офицеров в Латвии", - отметил глава Минобороны.

По его словам, младшие офицеры овладеют процессом планирования и командования, координации маневров, ведения разведки и не только.

"Я верю, что канадские и латвийские инструкторы сделают все возможное, чтобы наши воины научились сражаться и побеждать. Обучение является ключом к успеху", - добавил министр.