Подготовка пилотов на F-16. Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов потребности ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Киеве с министром иностранных дел Нидерландов Ганке Брейнс Слот обсудил приоритетные потребности Сил обороны. Среди них - обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 и усиление ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.
Глава государства провел с нидерландским министром "содержательную встречу" и поблагодарил страну за поддержку Украины
"Мы благодарны за конкретные и сильные решения Нидерландов, которые помогли нам на поле боя, помогли защитить мирных граждан, а также добиться успехов в обеспечении работы альтернативного гуманитарного коридора", - отметил Зеленский.
Глава государства проинформировал об актуальной ситуации на фронте и о стратегических целях защитников Украины в отражении полномасштабной агрессии РФ.
На встрече также были обсуждены приоритетные потребности Сил обороны. В первую очередь по усилению противовоздушной обороны, обеспечению дополнительных артиллерийских систем калибра 155 мм и боеприпасов, а также подготовке пилотов ВСУ на истребителях F-16 при поддержке Нидерландов.
Нидерланды после начала широкомасштабного вторжения РФ оказывают Украине не только оборонную, но также экономическую помощь.
Недавно Амстердам объявил о передаче нового пакета военной помощи, в который вошли средства для разминирования, боеприпасы и дроны.
Ранее также глава МИД Нидерландов Ханке Брейнс Слот заявила, что страна объявила о планах предоставления дополнительной помощи в размере 2,5 млрд евро для поддержки Украины в следующем году.
Напомним, ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16, которую как раз возглавили Нидерланды и Дания. В целом Украина получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.
По данным Politico, украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США, и 25 октября уже приступили к полетам на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.
22 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.
Добавим, что 7 ноября Нидерланды отправили свои первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, где открыли специальный центр.
В Воздушных силах ВСУ надеются, что первые F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.