Подготовка дома к зиме во время войны: что проверить и когда звать мастера

Что нужно проверить в доме перед зимой

Подготовку дома рекомендуют начинать с диагностики. Прежде всего, нужно выяснить, из какого материала построены стены, чем и как утепленный дом, а также в каком состоянии находятся места прохождения труб.

Отдельное внимание следует уделить крыше и подвалу. Следует проверить, нет ли протечек, повреждений покрытия, влажного утеплителя и проблем с водостоками.

Также нужно осмотреть уплотнители, пороги и щели вокруг окон и дверей, в том числе места, где трубы проходят сквозь стены. Важно убедиться в том, что система отопления работает исправно.

Как быстро дом теряет тепло без отопления

Скорость охлаждения дома зависит от качества утепления, материала стен, состояния окон, вентиляции, влажности, площади дома и температуры на улице.

По ориентировочным показателям, дом со щелями, ненадежным утеплением и старыми окнами может заметно остыть уже через несколько часов. В средне утепленном доме температура может снижаться примерно на 1 градус за это время.

В хорошо утепленном доме потеря одного градуса может занять ориентировочно 8-9 часов. Энергоэффективный дом способен оставаться пригодным для проживания значительно дольше даже без отопления.

Почему важно продумать резервное отопление

Владельцам домов советуют заранее определить, что будет обогревать дом, если временно исчезнет электроэнергия или газ, или перестанет работать основная система отопления.

В зависимости от типа отопления это может быть резервное питание котла, другой источник тепла, запас горючего или дров.

Когда следует вызвать специалиста

Некоторые работы лучше не выполнять самостоятельно. Обратиться к специалисту рекомендуют, если котел работает нестабильно, давление в системе без причины падает или давно не проверяли дымоход.

Помощь специалисту также нужна, если в доме есть запах газа, дыма или гари, греются розетки или срабатывают автоматические выключатели, появляются влага, конденсат или плесень.

Отдельно специалиста следует привлечь для сложных работ по утеплению, обустройству вентиляции или рекуперации - системы, которая помогает обновлять воздух в доме и уменьшать потери тепла.

В министерстве подчеркивают, что ошибки во время таких работ могут привести к пожару, отравлению угарным газом, промерзанию труб или проблемам с влажностью. Поэтому при отсутствии уверенности в исправности оборудования или безопасности работ лучше проконсультироваться со специалистом.