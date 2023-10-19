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Уйдет абсолютным чемпионом? Усик заинтриговал возможным завершением карьеры

Фото: Александр Усик в скором времени повесит варежки на гвоздь (facebook.com/KnockOutPromotions)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Александр Усик поделился соображениями по поводу неизбежного прекращения выступлений на профессиональном ринге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USYK17.

Чемпион по версиям IBF, IBO, WBA и WBO, обладатель титула The Ring рассказал о планах на будущее. У него остается желание боксировать, но в то же время есть понимание о недолгом периоде до завершения карьеры.

"Ежедневно я думаю о боксе, карьере, которая еще на хорошей стадии. У меня есть желание, я хочу тренироваться, хочу боксировать. Но будем реалистами, я думаю, что мне очень мало осталось в большом спорте. Я это говорю себе, потому что действительно подхожу к тому моменту, когда нужно задумываться о другом виде деятельности", – признался Усик.

Украинец, которому в январе исполнится 37, приступил к карьере профессионала в 2013 году. С тех пор он провел 21 поединок в первом тяжелом весе и хевивете. Усик остается непобедимым, а также 14 раз нокаутировал соперников.

Ранее Усик и Фьюри согласовали поединок за абсолют в хевивейте. Бой между украинцем-чемпионом и британским боксером с титулом WBC окончательной даты еще не получил. Рабочие варианты – 23 декабря и январь 2024 года. Поединок состоится в Саудовской Аравии.

К слову, ранее функционеры определили судьбу пояса Фьюри в случае поражения от Нганну.

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БоксАлександр Усик