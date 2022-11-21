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Под завалами дома под Купянском обнаружили погибшую и пострадавших

Иллюстративное фото: под завалами дома под Купянском обнаружили погибшую и пострадавших (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате обстрела пгт. Шевченково Купянского района 20 ноября обрушился жилой дом. Под завалами обнаружили погибшую женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Отмечается, что россияне обстреляли Шевченково системой С-300. Ракета попала в двухэтажный многоквартирный дом. Также был поврежден жилой дом, который находится рядом.

К сожалению, погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере два человека получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Напомним, вчера вечером россияне атаковали Харьковскую область.

16 ноября оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Изюмском районе, три человека пострадали.

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ХарьковКупянскВойна России против Украины